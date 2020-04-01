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    JDI获苹果2亿投资：苹果如此大手笔看重了JDI什么？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    提起JDI，可能一些读者会感到陌生，其全称为Japan Display Inc（JDI），是一家来自日本的显示面板制造商。JDI获苹果2亿投资的新闻近日备受关注，也让JDI成为了关注的焦点。那么JDI获苹果2亿投背后的逻辑是什么，苹果如此大手笔看重了JDI什么呢？

    JDI获苹果2亿投资：苹果如此大手笔看重了JDI什么？
    JDI获苹果2亿投资

    JDI今日在一份声明中称，这笔资金将来自该公司的一家“海外客户”，而这家“海外客户”就是苹果公司。JDI主要为苹果供应LCD面板，JDI约60%的营收来自于苹果。确切而言，JDI获苹果2亿投资，苹果从JDI位于日本中部的智能手机屏幕工厂购买设备。

    JDI获苹果2亿投资并非首次，JDI早在2015年曾与苹果达成一项协议，在日本建立这家显示面板工厂，为苹果的产品生产LCD面板。这是一个非常昂贵的项目，花费了JDI约15亿美元的资金。作为合作协议的一部分，苹果将承担这15亿美元成本中的大部分。

    因为有了2015年苹果公司高达15亿美元的巨额投资，JDI公司在当时获得了飞速发展。但因为OLED面板的兴起外加手机增势放缓，也让JDI很受伤，近年来更是陷入了发展困境，越来越不被看好。JDI获苹果2亿投资，可以说是为JDI续命的关键。

    而苹果花费大价钱帮助JDI，其根源在于拜托顶级供应商的限制。尤其是对于屏幕而言，这可莪能是整个手机中成本最贵的配件之一。苹果公司自然希望扶植自己可控、可信的企业，而这就是JDI获苹果2亿投资的根本逻辑。

    在目前苹果还没有找到其他能符合要求的厂商生产OLED显示屏的情况下，JDI还是一个很好的选择。而根据此前的消息来看，日本JDI部分产能已经于2019年底转产OLED屏幕。

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