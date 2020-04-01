早报：苹果A14生产步入正轨 再见Office 365

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条手机方面的消息。

踏实了 传苹果A14处理器生产步入正轨





因为新冠疫情的影响，之前一直在担心苹果今年的新iPhone是否会正常发售，尤其是采用5nm工艺的A14处理器的生产。

现在有消息称，台积电将从4月开始批量生产A14处理器，并已步入正轨，生产线已经能够满载运作。至少这样看来，苹果在处理器上的压力没了。

微软改名部又有新作品了，而且这一次可是重磅产品。

Office 365更名Microsoft 365





微软宣布旗下办公套件服务Office 365正式升级为Microsoft 365， Office 365订阅用户将免费升级迁移至Microsoft 365。升级后的Microsoft 365除了原Office 365服务外，还将获得Family Safety、Teams等程序的使用权，以及其他一些工具的升级。

最近发财报的公司挺多，下面又是一个。

小米发布2019年Q4及全年财报





小米在昨天公布了该公司第四季度及全年财报，财报显示，小米第四季度营收564.70亿元人民币，同比增长27.1%，经调整净利润23.4亿元，同比增长26.5%；全年营收2058亿元，同比增长17.7%，经调整净利润115亿元，同比增长34.8%。

罗永浩回应中消协“直播购物报告”





罗永浩计划在今天开启其首次网络直播带货，可好巧不巧在昨天遇上了中消协发布《直播电商购物消费者满意度在线调查报告》，其中重点点名了主播带货的一系列问题。对此，罗老师也在微博进行了回应：“嗯，从业人员必须高度自律，不能因为粉丝信任自己就胡来，否则大家就没得玩了。”

下面这个新闻你可能会用得到。

现在可以微信钱包转账QQ钱包了





QQ钱包官方宣布，微信转账到QQ钱包小程序正式上线，用户可将微信余额转账至QQ钱包。根据规定，微信账号每个月的QQ账号转账额度为3000元；每个微信账号终生最多只能转账给10个不同的QQ账号，每个QQ账号通过微信转账收到的资金不能超过6000元/月。

最后来看一条游戏新闻。





微软和Mojang宣布，《我的世界：地下城》将于5月28日正式发布，登陆Xbox One、PS4、Switch和PC平台。游戏与传统《我的世界》不同，这是一款玩法类似于《暗黑破坏神》的“我的世界”主题游戏。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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