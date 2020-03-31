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    宅在家一个周末就学会的iOS实用小技巧

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣

    苹果在近期更新了iOS 13.4版本，经过几个版本的迭代，iOS中不知不觉又加入了多个实用小功能，可气的是这些功能有些藏得还挺深，不说可能直接就错过了。今天我们就给大家介绍几个当前版本下很实用的一些小技巧。

    01 主屏搜索还能当英语词典用

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    现在手机上的内容越来越丰富，难免会遇到一些生疏的英文单词，很多人都会第一时间想到去下载词典APP，或者是去搜索引擎网站，其实这在iOS里解决起来更方便。

    我们知道，iOS的主屏界面是可以下拉菜单的，而下拉菜单里就有搜索栏，事实上这个搜索栏本身就具备词典功能。

    我们只需要前往系统的“设置”>“通⽤”>“词典”，点击相关词典进⾏下载，就能直接在搜索引擎中实用词典，输入单词实时显示翻译。 

    02 在微信中也能⽤透明背景拟我表情了

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    此次iOS 13.4新增了9款拟我表情贴纸，从庆祝到翻⽩眼都可以⽤拟我表情Memoji，而且还可以将它运用到其他聊天APP了，比如微信，而且还是透明背景的。具体方法如下：

    1.前往“信息”中制作属于你的Memoji；

    2.在备忘录APP中创建新备忘录⻚，点击iPhone键盘中的 Emoji 图标，输⼊制作好的Memoji；

    3.点击单个输⼊的Memoji，放⼤后点击左下⻆向上箭头图标，在出现列表中点击“存储图像”；

    4.Memoji已经存⼊相⽚APP，之后即可⽤常规⽅式添加⾄其他即时通讯AOO的表情库了。

    03 截屏整个网页生成PDF文件

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    在iOS 13.4中，你如果想要在浏览器、⽂档或电⼦邮件中截屏，截屏界面就会自动识别，然后询问你是否需要截取整页，包括屏幕显示不完的下拉部分。

    之后截取的完整页面会自动生成PDF⽂件并提供保存，这对于那些内容很长的文件来说非常有用，而且操作其他也很方便，就和平时截屏一样。

    存取的PDF⽂件供既可以自己保存收藏，也可以分享给同事朋友，进一步提高工作办事的效率。

    04 键盘终于能控制光标位置啦

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    用手机进行文本编辑时相信很多人都遇到过这种情况，因为手指比较粗，想要触屏控制光标的位置经常出错。

    其实现在用原生键盘能更好地控制光标的位置，输⼊⽂字时⽤⼒按住iPhone键盘的空格键，便可任意移动光标，插⼊⽂本中任意位置。

    此外，如果输⼊错误，⽤三指向左轻扫就可以执行“撤销”操作，三指右扫可执行“重做”操作，输⼊⽂字时轻点两下空格键会直接加上句号，不必再专⻔输⼊句号，打起字来更便捷。

    以上就是我们为大家整理的iOS最新版本中的一些实用小技巧，希望大家宅在家里使用iPhone办公学习或娱乐社交时，能够有更好地体验。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：宅在家一个周末就学会的iOS实用小技巧http://news.zol.com.cn/741/7410614.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7410614.html report 2176 苹果在近期更新了iOS 13.4版本，经过几个版本的迭代，iOS中不知不觉又加入了多个实用小功能，可气的是这些功能有些藏得还挺深，不说可能直接就错过了。今天我们就给大家介绍几个当前版本下很实用的一些小技巧。01 主屏搜索还能当英语词典用现在手机上的内容越来越丰...
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