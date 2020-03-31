部分长线投资人宣布认购拼多多11亿美元定向增发股份

中关村在线消息：3月31日，拼多多宣布，部分长线投资人通过定向增发方式，已约定购买该公司新发行总值11亿美元的A类普通股，约占已发行股份总数的2.8%。 交易预计于2020年4月上旬完成。此次对投资人的非公开发行根据美国1933年证券法的相关注册豁免完成。





据拼多多3月11日发布的2019年Q4及全年财报，截至2019年12月31日，公司账面净现金为349亿元人民币。 截至2019年底，平台年活跃买家数达5.852亿，单季度净增4890万，较上一年同期净增1.67亿。2019年第四季度，拼多多APP平均月活用户数达4.815亿，单季度净增5190万，较上一年同期净增2.09亿，成为中国用户数增速最快的电商平台。

接近拼多多高层的人士表示，此次新募集资金将主要用于促进中国农产品上行，继续夯实农产品上行第一大平台的综合能力，促进城乡经济强对流；同时带动外贸企业转型升级以及中国C2M产业带进行“新基建”的基础设施改造。2020年，公司将在新消费领域，继续扩大“百亿补贴”的范围和力度，为刺激全社会内需，拉动社会就业做出进一步贡献。【7410248】

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