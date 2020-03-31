三星Galaxy Tab S6 Lite售价曝光 超3000元

中关村在线消息：根据近日多方爆料显示，三星将于近期推出一款低配版平板电脑——Galaxy Tab S6 Lite。近日，该机曾在德国亚马逊网站短暂上架，售价为428.44欧元（约合人民币3342元）。



三星Galaxy Tab S6 Lite售价曝光

商品详情页显示，三星Galaxy Tab S6 Lite的外观设计基本继承了Tab S6的风格，依然采用了高屏占比的设计，搭载10.4英寸LCD屏幕，分辨率为2000×1200；该机背部的左上角配备了一颗800万像素单摄相机，机身整体采用铝制材料，提供黑色和蓝色两种两种配色。



三星Galaxy Tab S6 Lite渲染图

配置方面，三星Galaxy Tab S6 Lite将搭载Exynos 9611处理器，配备4GB+64GB存储组合，支持micro SD卡扩展；机身内置7040mAh电池，拥有AKG调音的扬声器，支持双频Wi-Fi b/g/n/ac、蓝牙5.0、NFC等功能，同时还拥有Type C接口和3.5mm耳机接口。【7410245】

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy Tab S6 Lite售价曝光 超3000元http://news.zol.com.cn/741/7410245.html