地铁禁止外放声音！明日起城轨新规正式实施

中关村在线消息：据人民网官微消息，交通运输部印发的《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》将于明日正式开始实行，地铁车厢里吃东西、手机外放声音、大声喧哗吵闹躺卧或踩踏坐席、推销产品等不文明行为将承担相应的法律责任。



地铁将全面禁止手机外放声音等不文明行为

《新规》明确说明，乘客不得有下列影响城市轨道交通运营秩序的行为：

一、乘客不得在列车内进食（婴儿、病人除外）；

二、不得骑行平衡车、电动车（不包括残疾人助力车）、自行车，使用滑板、溜冰鞋；

三、不得推销产品或从事营销活动，乞讨、卖艺及歌舞表演，大声喧哗、吵闹，使用电子设备时外放声音；

四、不得随地吐痰、便溺、乱吐口香糖，乱扔果皮、纸屑等废弃物，躺卧或踩踏座席；

五、不得携带动物（导盲犬、军警犬除外）进站乘车，携带有严重异味、刺激性气味的物品进站乘车；

六、不得在车站或者列车内涂写、刻画或者私自张贴、悬挂物品；

七、不得在车站和列车内滋扰乘客的其他行为。

对于拒不遵守乘车规范的乘客，运营单位有权要求行为人停止侵害、恢复原状、赔偿损失，情节严重者可以报送有关部门依法处理。【7410236】

（本文图片来自网络）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：地铁禁止外放声音！明日起城轨新规正式实施http://news.zol.com.cn/741/7410236.html