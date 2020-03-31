中关村在线消息：据悉，彭博社在今天发布的报告中表示，今年的 5G iPhone 不会推迟发布，依旧会在传统的秋季发布会上登场。



彭博社称今年5G iPhone不会推迟 但其他新品不好说

“有迹象表明，苹果产品在中国的主要加工厂正在慢慢回归正轨，知情人士说大批量生产将在夏季之前开始，新一代支持 5G 的 iPhone 仍然会按照计划在秋季推出。”

此前著名苹果产业分析师郭明錤曾经预测，苹果或在今年秋季推出 4 款 5G iPhone，分别为屏幕最大的 6.7 英寸版本、屏幕最小的 5.4 英寸版本，以及两款 6.1 英寸版本。

预计新 iPhone 将采用类似于 iPhone 4 的平面中框设计，而且高端型号还会搭载新 iPad Pro 的 LiDAR 激光雷达扫描仪摄像头。

随着新冠肺炎疫情在全球的流行，极度依赖全球产业链的苹果产品也感受到了不小的压力，除了已发布的产品产量告急以外，未发布的新产品也在这次疫情中受到了不小的考验，其中对苹果最重要的莫过于将在今年下半年登场的 5G iPhone。【7410207】

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