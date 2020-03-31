中关村在线消息：今日据悉，Geekbench数据库曝光了i9-10900K测试成绩，它的性能比i9-9900K高出30%。



泄漏的基准测试显示Corei9-10900K比9900K提升30%

该基准测试使用了搭配32GB DDR4内存的华擎Z490M Pro4主板，这款即将推出的旗舰产品单核得分为1437，多核得分为11390。相比之下，Core i9-9900K的单核成绩为1340，多核成绩为8787。

拥有十个核心的i9-10900K胜过八核心i9-9900K，这不足为奇。预计英特尔还将基础频率从3.6GHz提高到3.7GHz，而睿频将从5.0GHz提高到5.1GHz。

尽管所有这些因素都会为更高的基准性能做出贡献，但额外的性能可能来自14nm制程的进一步改进，英特尔自Skylake以来就一直在使用该制程。

在今年一月份，从英特尔泄露的文件就显示，i9-10900K性能比9900K高出30%。据称i9-10900K功耗巨大，但看来英特尔已设法将其控制住。

目前仍然不知道Comet Lake台式机处理器何时上市，似乎它们将在4月某个时候宣布，但是最近的一份报告声称新冠肺炎疫情对供应链的干扰，可能会使发布推迟到6月。

英特尔的第10代台式机CPU将在发布时与AMD的7nm Ryzen 3000处理器竞争。随着第四代Ryzen系列有望在第三季度的某个时候出现，Comet Lake可能面临一些激烈的竞争。【7410205】

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