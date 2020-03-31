中关村在线消息：近日据外媒9to5Mac消息，在iOS 14和watchOS 7系统中将会引入全新的SchoolTime模式和Kid模式，后者允许家长仅通过一台iPhone就能够设置和管理给孩子使用的Apple Watch。



iOS 14代码泄露Apple Watch儿童模式将启用新运动环

目前一个Apple Watch帐号只能捆绑连接一台iPhone的Apple ID帐号，而全新模式可以使用家长的iPhone来管理孩子的Apple Watch，而孩子不需要拥有iPhone来设置使用Watch。

不过该模式目前仍在开发过程中，预估将会在iOS 14正式版中上线，这项新模式会让Apple Watch对小朋友更加友好，不过这样如何追踪活跃状态呢？基于外媒9to5Mac挖掘的iOS 14代码，这个问题答案如下：

Apple Watch开箱就能用于追踪成人的健康状况和健身活动。诸如ECG等某些健康功能会有年龄限制，因此无法为孩子提供准确的数据。

当然，苹果公司正在考虑如何对年轻用户进行活动跟踪。

在全新的Kids模式配置Apple Watch，苹果将首次对运动环采取不同的方式，活动环目前包括三个指标：

红色，表示快步走或跑步等剧烈运动消耗的卡路里

绿色，代表今天运动分钟数

蓝色，表示站立或坐轮椅时的小时时间

针对儿童Apple Watch会将原先的消耗卡路里更改为运动时，。例如，Apple Watch可以追踪全天90分钟的运动目标，而不是消耗500卡路里的活动热量。

如果孩子花太多时间躺在床上或者玩电子游戏，那么活动环就会向孩子发出通知，鼓励孩子们出去运动。

与标准运动环相比，该功能还可以更好地奖励孩子们在户外玩耍或参加体育运动等活动。【7410201】

（文字图片来自互联网）

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