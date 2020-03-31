罗永浩4月1日抖音直播带货 小米10第一个来交朋友

中关村在线消息：小米手机今天官宣，罗永浩直播带货的第一款手机，就是小米10手机。至于罗永浩会给到消费者一个怎样的优惠，还需要拭目以待。





今天上午，小米官微表示，罗老师直播带货的第一款手机就是小米10。称“当罗永浩开始卖小米手机，是怎样的一种奇妙体验？”。

据了解，罗永浩对外公布的带货准则时表示，自己在直播初期主打的商品类型是具有创新特性的数码科技产品、优秀文创产品、图书、兼具设计感和实用性的家居杂货，中间再穿插一些性价比奇高的日用百货和零食小吃。

同时还有媒体报道称，罗永浩团队对于带货种类挑选非常严苛，主要侧重于日化类，食品类，科技产品类以及女士饰品这4个方面，并且涉及的品牌不会超过25个，目前已经确定20个。

其实除了小米之外，早前联想中国官方微博“@罗永浩，罗老师我们来交朋友了！”，在配图中则是展示了联想与罗永浩商务团队的合影，并在桌子上放着可能会在抖音直播中出现的商品，不过被刻意模糊掉的产品信息。

随后，罗永浩也转发了微博，并评论“你们不会猜到的”！【7410142】

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