Office365将升级为Microsoft365 价格不变 服务增加

中关村在线消息：微软今日正式宣布，将会在4月起对Office 365进行全面升级，即推出全新的Microsoft 365消费者订阅版。





根据微软给出的介绍，Microsoft 365消费者订阅包括两种计划，个人版和家庭版，4月21日正式上线。中国大陆个人版每年398元，包含6名用户的家庭版每年498元，和当前Office 365一致。

特别的是，如果你已经是Office 365订阅用户，那么将免费升级、迁移到到Microsoft 365订阅计划。另外，Microsoft 365还在Office、OneDrive、Outlook之外加入家庭安全程序和消费者版Teams。

相比较Office365，全新的Microsoft 365新引入了微软编辑器(Microsoft Editor)，这款人工智能程序可以处理Word、Outlook电子邮件和网络浏览器，为用户提供如何让写作更简洁、更具包容性且更符合语法逻辑的建议。

同时PPT、Excel也增加了新功能，如PPT演示教练功能，如果演示者长时间没有面朝观众，或者演讲中有太多“嗯”之类的语气词，应用程序就会进行提醒；Excel加入一项跟踪和分析个人支出的新服务，客户可以从自己的银行和支票账户中导入数据。【7410129】

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