早报：一加8发布日官宣 美团点评年报扭亏为盈

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条手机方面的消息。

一加8官宣确定4月14日海外发布





一加官方推特昨天夜间发文，确认一加8系列将于当地时间4月14日上午11点（北京时间23点）正式发布，并放出了此次的Slogan：“Lead With Speed（引领速度）”。

据外媒报道，此次发布会将以线上发布的形式进行，至少会有一加8和一加8 Pro两款机型公布。

realme 6系列今日将在欧洲发布





realme欧洲官推确认，realme 6系列将于当地时间3月31日上午10点（北京时间16点）正式发布，该机最早今年3月在印度发布。

realme 6系列包含realme 6和realme 6 Pro两款机型，其中realme 6搭载联发科G90T游戏芯片，realme 6 Pro则选用高通骁龙720G处理器。

因为疫情的影响，越来越多的企业受到影响。

台积电3nm工艺试产计划延期至10月





台积电原计划在今年6月进行3nm工艺的风险试产，现在因为新冠疫情的影响，将延期至10月进行，相比原计划推迟了4个月。

据悉，台积电为3nm工艺投入了约500亿美元的资金，如今试产推迟同样还导致了正式生产线也推迟到了明年上半年，按照原计划应该在10月安装设备的。

下面来看两个互联网企业的财务新闻，一个报喜，一个报忧。

美团点评发布2019财年财报 终于盈利了！





美团点评在昨天晚间发布了该公司2019年的财报，财报显示，美团点评全年收入975亿元，同比增长49.5%，净利润47亿元。要知道在2018年，美团点评可是亏损了15.82亿元，这次直接实现了扭亏为盈。

美团点评营收大部分来自佣金收入，高达655.3亿元，同比增长39.4%，其中496.5亿元佣金收入来自餐饮外卖行业。

暴风再发风险提示公告 随时可能被暂停上市





暴风集团在晚间再次发布关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告，公告指出，暴风集团存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。

此外，暴风现有员工无法承担2019年业绩预告和业绩快报的编制工作，无法按相关规则的要求披露2019年业绩预告和业绩快报。

最后来看一条游戏新闻。

大量经典《马里奥》游戏将推出NS复刻版





为庆祝今年马里奥系列诞生35周年，任天堂将推出一系列纪念性企划，除了已经确认的服装品牌联动外，现在又有媒体爆料称，将有大量经典《马里奥》游戏会登陆NS平台。

这其中包括了《超级马里奥银河》的复刻版，以及《超级马里奥3D世界 豪华版》，会增加新的关卡，此外消息还透露《纸片马里奥》新作也会在年内发售。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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