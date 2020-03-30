艾瑞2019Q4移动支付报告：支付宝第一 连续三个季度实现增长

中关村在线消息：艾瑞在今日发布了最新移动支付交易规模报告。统计数据显示，2019年第三方移动支付竞争格局有新的变化，腾讯财付通（含微信支付）在2019年Q4市场份额为38.9%，支付宝则连续三个季度实现增长，占比扩大到55.1%。





业内人士分析认为，2019年支付宝能实现连续增长，与支付宝「多维度」发力有关，其在公交出行、共享单车、小程序、会员体系等方面均加大投入，以增加用户粘性。在新冠肺炎疫情期间，支付宝协助推广健康码、协助各地发放消费券，说明其正在不断从支付工具转向数字生活平台。

值得注意的是，2019年Q4，线下扫码支付交易规模约为9.6万亿，环比增速约11.6%，环比增速重回双位数，艾瑞分析认为，主要是“双十一”和“双十二”活动线上线下一体化营销带动的结果。线上场景和线下场景的联动不仅可以带来整体交易额的快速上升，还可以通过高频、多场景的构建进一步培养用户粘性，增加用户价值。

从移动支付市场整体情况来看，2019年Q4中国第三方移动支付交易规模为59.8万亿元，同比增速为13.42%。自2018年第一季度以来，第三方移动支付交易规模的同比增速持续放缓，艾瑞分析认为，伴随着用户移动支付习惯的建立以及移动支付场景覆盖率不断提高，我国移动支付市场交易规模已经结束了快速增长期，进入到了稳步增长阶段。【7409994】

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