Galaxy Chromebook下周上市 售价令人震惊

中关村在线消息：三星最近除了手机和平板等产品线推出新品，笔记本也没有闲着，消息称三星将于4月6日发售全新运行ChromeOS的笔记本Galaxy Chromebook，售价999美元起。





据悉，Galaxy Chromebook搭载英特尔10代酷睿处理器，内存达到了8GB，存储也将采用256GB SSD的最低配置，同时它还将拥有一块13.3英寸的4K OLED显示屏。

这一系列配置使得Galaxy Chromebook的价格也飙到了999美元，要知道在Chromebook这个领域里，还没有厂商敢推出如此高价的产品。

目前看来还无法预估Galaxy Chromebook会有怎样的成绩，但是用户对于Chromebook的价格向来比较敏感，这和Windows笔记本市场有很大不同。之前还有资料显示三星曾考虑过16GB RAM+1TB SSD的版本，但似乎不了了之了。

总之，如果你有兴趣，那么4月6日你就可以在三星官网或百思买买到这款产品了。

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