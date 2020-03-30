三星Tab S6 Lite参数曝光 10.4英寸LCD屏+S Pen

中关村在线消息：前段时间，有外媒报道称三星将发布一款型号为“Galaxy Tab S6 Lite”的平板电脑产品。目前，该机的渲染图和具体参数都被曝光。



三星Galaxy Tab S6 Lite曝光

外观方面，三星Galaxy Tab S6 Lite的外观设计基本继承了Tab S6的风格，依然采用了高屏占比的设计，搭载10.4英寸LCD屏幕，分辨率为2000×1200；该机背部的左上角配备了一颗800万像素单摄相机，机身整体采用铝制材料，提供黑色和蓝色两种两种配色。



三星Galaxy Tab S6 Lite支持S-Pen

配置方面，三星Galaxy Tab S6 Lite将搭载Exynos 9611处理器，配备4GB+64GB存储组合，支持micro SD卡扩展；机身内置7040mAh电池，拥有AKG调音的扬声器，支持双频Wi-Fi b/g/n/ac、蓝牙5.0、NFC等功能，同时还拥有Type C接口和3.5mm耳机接口。

价格方面，三星Galaxy Tab S6 Lite的定价预计在399美元（约合人民币2820元）左右。【7409601】

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