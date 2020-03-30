    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 智能科技 > 正文
    三星平板电脑三星 Galaxy Tab S6 Lite

    三星Tab S6 Lite参数曝光 10.4英寸LCD屏+S Pen

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，有外媒报道称三星将发布一款型号为“Galaxy Tab S6 Lite”的平板电脑产品。目前，该机的渲染图和具体参数都被曝光。

    三星Tab S6 Lite参数曝光 10.4英寸LCD屏+S Pen
    三星Galaxy Tab S6 Lite曝光

    外观方面，三星Galaxy Tab S6 Lite的外观设计基本继承了Tab S6的风格，依然采用了高屏占比的设计，搭载10.4英寸LCD屏幕，分辨率为2000×1200；该机背部的左上角配备了一颗800万像素单摄相机，机身整体采用铝制材料，提供黑色和蓝色两种两种配色。

    三星Tab S6 Lite新渲染图曝光 原来这款平板长这样
    三星Galaxy Tab S6 Lite支持S-Pen

    配置方面，三星Galaxy Tab S6 Lite将搭载Exynos 9611处理器，配备4GB+64GB存储组合，支持micro SD卡扩展；机身内置7040mAh电池，拥有AKG调音的扬声器，支持双频Wi-Fi b/g/n/ac、蓝牙5.0、NFC等功能，同时还拥有Type C接口和3.5mm耳机接口。

    价格方面，三星Galaxy Tab S6 Lite的定价预计在399美元（约合人民币2820元）左右。【7409601】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Tab S6 Lite参数曝光 10.4英寸LCD屏+S Penhttp://news.zol.com.cn/740/7409601.html

    纠错与问题建议标签：平板电脑
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7409601.html report 749 中关村在线消息：前段时间，有外媒报道称三星将发布一款型号为“Galaxy Tab S6 Lite”的平板电脑产品。目前，该机的渲染图和具体参数都被曝光。三星Galaxy Tab S6 Lite曝光外观方面，三星Galaxy Tab S6 Lite的外观设计基本继承了Tab S6的风格，依然采用了高屏占比的设计...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：三星Tab S6 Lite参数曝光
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错