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    Marshall古朴典雅智能扬声器Uxbridge Voice公布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，马歇尔展示了另一款智能扬声器– Uxbridge Voice，需要指出的是它比以前的型号要小得多5.04 x 6.61 x 4.84 英寸。

    Marshall古朴典雅智能扬声器Uxbridge Voice公布

    Marshall古朴典雅智能扬声器Uxbridge Voice公布

    Marshall古朴典雅智能扬声器Uxbridge Voice公布
    Marshall古朴典雅智能扬声器Uxbridge Voice公布

    除了它由亚马逊的Alexa提供支持外，它还带有 AirPlay 2支持，AirPlay 2 支持 iOS 用户可以同时流式传输到多个扬声器。

    因此如果你家里有多个扬声器，且所有扬声器均支持 AirPlay 2 的话，则可以从 iOS 设备同时流式传输到所有扬声器。

    Uxbridge Voice 支持另一个新的功能：Spotify Connect，后者使您可以建立高质量的 Wi-Fi 连接，以便您的设备将直接从互联网而不是从手机流式传输音乐。

    Spotify Connect 提供比其他标准流传输方法更好的声质，并且应该具有更大的传输范围。

    马歇尔的智能扬声器配有低音扬声器和高音扬声器，它们均由 30W 的 D 类放大器供电。

    这款复古外观的 Alexa 智能扬声器将从4月8日开售，售价 200 美元，大约为 1418 元。【7409586】

    （文字图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7409586.html report 802 中关村在线消息：近日据悉，马歇尔展示了另一款智能扬声器– Uxbridge Voice，需要指出的是它比以前的型号要小得多5.04 x 6.61 x 4.84 英寸。Marshall古朴典雅智能扬声器Uxbridge Voice公布除了它由亚马逊的Alexa提供支持外，它还带有 AirPlay 2支持，AirPlay 2 支持 iO...
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