中关村在线消息：近日据悉，宝马最新的专利申请显示，宝马似乎正在为自动驾驶车辆研发一款折叠式方向盘，这将颠覆我们对方向盘的认知。



宝马折叠方向盘新专利曝光 开车手握“橄榄球”

从专利图中可以看出，这款方向盘设计颇为紧凑，一旦车辆接管操控后，可为主驾驶提供更多的膝部空间。

这款革命性的设计通过改变驾驶员手中方向盘的形状，从而提醒驾驶员车速过快，而非使用语音警示或音频通知。

早在2017年，斯坦福大学的研究人员对可改变形状机械方向盘进行了台架测试。测试结果表明，在紧急情况下要让司机重新控制自动驾驶汽车时，对于司机的反应时间来说，机械改变形状的方向盘比起使用闪烁LED灯警告的方向盘更快一些。

斯坦福大学研究得出结论：“司机对机械方向盘的体验表现明显好于LED方向盘。也就是说，利用机械动作发出的警报要比单纯的视觉警报更为有效。”

目前，宝马对这款秘密方向盘的动向守口如瓶，也未透露是否计划在量产车中引入该款方向盘。可以肯定的是，这款方向盘至少展示了宝马对自动驾驶汽车发展的横向思考。【7409564】

（文字图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：宝马折叠方向盘新专利曝光 开车手握“橄榄球”http://news.zol.com.cn/740/7409564.html