中关村在线消息：近日据悉，麻省理工大学的科研团队已经向我们勾勒了真无线充电蓝图，利用散布于空气中的环境辐射为设备进行充电。



真正无线充电：MIT团队研发用WiFi信号给设备充电

赫兹辐射Terahertz radiation是由位于红外线和微波之间高频波组成。它们是由许多电子设备生产的，基本上包括发出Wi-Fi信号的任何设备。

但现有的科技手段很难充分利用这座“能量金矿”，而麻省理工大学的新方案似乎找到了新的突破口，不过目前依然停留在蓝图阶段，还没有经过实际的测试。

该研究的主要作者Hiroki Isobe说：“我们被太赫兹的电磁波所包围。如果我们能够将这种能量转换成可用于日常生活的能源，那将有助于解决我们目前面临的能源挑战。”

研究团队开发了名为太赫兹整流器的原型设备，它由一个小正方形的石墨烯和下面的一层氮化硼组成，两侧是天线。该天线收集来自周围空气的太赫兹辐射，从而增强信号，同时将其传递到石墨烯上。这进而导致石墨烯中的电子全部沿相同方向流动，从而产生直流电DC。

研究小组称，石墨烯需要尽可能纯，因为任何杂质都会使电子散射。而氮化硼层就是防止这种情况发生。正常情况下，石墨烯中的电子会在所有方向上受到同等作用，但下层中的硼和氮原子会将其路径重定向到足以使它们一起移动的方向。

虽然任何太赫兹整流器可能只会产生少量电能，但一开始足以为小型设备供电。研究小组建议，第一种使用情况可能是为植入式设备例如起搏器供电，这些设备目前需要进行手术以更换电池。

当这种技术的最终目标是在使用它们时被动补充我们的手机和笔记本电脑，多年来，研究人员一直在尝试寻找收集无线电波等信号的方法，但普遍存在的问题包括输出功率小，充电时间长或需要专门建造的房间。

但从目前来看，我们还需要等待多年之后才能看到这项技术商用。【7409560】

（文字图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：真正无线充电 MIT团队研发用WiFi信号给设备充电http://news.zol.com.cn/740/7409560.html