魅族17系列相机水印曝光 后置横排五摄实锤

中关村在线消息：上周，有网友在微博曝光了魅族17的真机上手谍照，并透露该机将配备后置五摄模组。今日，有一组疑似魅族17系列的相机水印曝光，证实了该机后置五摄的传闻。



魅族17系列相机水印曝光

根据图片显示，魅族17系列将拥有魅族17和魅族17 Pro两款机型，均支持5G网络。从水印信息来看，该系列两款都配备了后置五摄方案，并且与之前爆料的横向排列相符。值得注意的是，水印中间那颗摄像头有所不同，据推测其外侧应该继承了魅族经典的环闪设计。



魅族17后置相机采用横向排列

据此前消息，魅族17的正面采用了与此前传闻相符的打孔屏方案，前摄开孔位于屏幕右上角。除了前摄开孔之外，最令人惊讶的就是其屏幕四周的边框几乎等宽，整体视觉效果非常协调。



网曝魅族17真机图

配置方面，魅族17将采用6.5英寸90Hz OLED曲面挖孔屏；核心搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充，售价3999元起。【7409141】

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