早报：雷神新本4月2日发布 8848推5G手机

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条笔记本电脑方面的新闻。

雷神确认4月2日发新本 新一代CPU+GPU





雷神官方微博表示将于4月2日举行发布会，发布雷神新款笔记本，且确认会搭载全新一代CPU和GPU。除了CPU和GPU的信息外，新产品也确认了会保留16.6英寸电竞屏。发布会具体时间为19点，以全网直播的形式举行。

下面看两条手机方面的消息。

坚果R1/Pro 2S获Smartisan OS 7.0升级





坚果手机宣布，坚果R1和坚果Pro 2S两款机型已经可以升级到Smartisan OS v7.0正式版，该版本提供了332项基础体验升级，此外闪念胶囊、大爆炸和一步都迎来了3.0版本的重大更新。

8848将推出5G手机 骁龙865处理器





“广告鬼才”8848手机确认将推出自己的5G产品M6系列，搭载高通骁龙865处理器，LPDDR5内存及UFS 3.0闪存，钛合金镀18K金机身和合成红宝石按键。

8848 M6系列共有11款机型，价格从12999元至29999元不等。

macOS版Dropbox支持自动同步桌面了





macOS版的Dropbox最近获得了更新，新版本终于支持自动同步桌面和下载文件夹了，这可能对iClooud产生一定的压力。

Dropbox是最大的网盘产品之一，但由于没有自动同步，它习惯性地被macOS用户所忽视，事实上它的已删除文件恢复功能相当强大。

下面来关注一下新冠疫情相关的新闻。



谷歌也要开始生产口罩了





谷歌CEO桑达尔·皮查伊宣布，谷歌将与Magid GLove&Safety合作，计划在未来几周生产和捐赠200万到300万个口罩。

谷歌还提供了超过2.5亿美元的“广告补贴”，帮助相关组织和机构传播有关新型冠状病毒疫情的关键信息。

最后来看一条游戏新闻。

Steam同时在线人数突破2300万





之前中国新冠新冠疫情间接将Steam的同时在线人数推上了一个高峰，现在欧洲的疫情让Steam的热度继续高涨，据最新的数据，Steam的同时在线人数峰值已经突破2300万。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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