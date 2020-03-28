传罗永浩联手联想 抖音直播卖货 太刺激了

中关村在线消息：本周罗永浩宣布自己将于4月1日在抖音开启直播带货。消息发布后，很多网友对罗永浩直播带货的名单产生兴趣。不过联想中国官方微博爆出的一张照片显示，罗永浩抖音直播首秀中将会有联想产品。





联想中国官方微博“@罗永浩，罗老师我们来交朋友了！”，在配图中则是展示了联想与罗永浩商务团队的合影，并在桌子上放着可能会在抖音直播中出现的商品，不过被刻意模糊掉的产品信息。

随后，罗永浩也转发了微博，并评论“你们不会猜到的”！

据了解，罗永浩对外公布的带货准则时表示，自己在直播初期主打的商品类型是具有创新特性的数码科技产品、优秀文创产品、图书、兼具设计感和实用性的家居杂货，中间再穿插一些性价比奇高的日用百货和零食小吃。

同时还有媒体报道称，罗永浩团队对于带货种类挑选非常严苛，主要侧重于日化类，食品类，科技产品类以及女士饰品这4个方面，并且涉及的品牌不会超过25个，目前已经确定20个。

本周四，罗永浩在微博等平台宣布与抖音合作，并由此开启自己的直播带货生涯，而首次首播时间定于4月1日晚8点。目前罗永浩的抖音粉丝突破百万。【7408844】

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传罗永浩联手联想 抖音直播卖货 太刺激了http://news.zol.com.cn/740/7408844.html