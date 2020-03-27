魅族17真机图再曝 等边打孔屏+后置横排四摄

中关村在线消息：前段时间，魅族科技官方正式宣布了新一代旗舰手机——魅族17 5G，并透露将力争在4月正式发布。近日，有网友在微博上曝光了该机最新的真机上手图。



网曝魅族17真机图

根据图片显示，魅族17的正面采用了与此前传闻相符的打孔屏方案，前摄开孔位于屏幕右上角。除了前摄开孔之外，最令人惊讶的就是其屏幕四周的边框几乎等宽，整体视觉效果非常协调。



魅族17后置相机采用横向排列

从图片来看，魅族17的背部设计也一改之前的风格，后置相机采用了与三星S10系列类似的横向排列方式，标志性的环形闪光灯得到保留。据爆料，该机后置相机为三摄方案，规格分别为6400万主摄+2000万超广角+1200万长焦镜头，其中主摄为索尼IMX686。



网曝魅族17 参数/价格信息

其他方面，日前有消息称魅族17将采用6.5英寸90Hz OLED曲面挖孔屏；核心搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充，售价3999元起。【7408401】

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