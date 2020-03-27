拼多多与国美联合打造“超级品牌日”，家电数码降幅高达30%

中关村在线消息：3月27日，新电商平台拼多多与国美零售宣布，将于3月底举办家电数码“超级品牌日”大促活动。双方将通过价格直降、消费补贴、联合让利等形式，发放首期5亿元的消费大礼包，促进国内市场消费回补，助力消费者和企业抗疫复工。

据介绍，活动将从3月31日零点开始，覆盖家用电器、电脑办公、数码3C、美妆个护、日用百货等近10个品类的6000多款精选产品。届时，消费者可通过拼多多APP首页“限时秒杀”“百亿补贴”等入口进入专区，享受全网同品最低价的大牌商品和服务。

随着疫情形势趋于稳定，国内消费市场逐渐回暖。“近期平台订单量大幅攀升，特别是家电类、数码类产品销量涨幅明显。此次与国美的合作将是平台一系列大型促销活动的开始，我们下一步将探索发放消费券、加强直播互动、设置消费返利等方式，联手各大企业继续为消费者带来更多物美价优的产品。”拼多多副总裁涌泉表示。



拼多多联合国美零售打造家电数码“超级品牌日”，索尼、华为、海尔、美的等品牌产品迎来大幅降价优惠

强强联合，多款爆品创下全网最低价

今年疫情爆发后，国内消费市场受到较大冲击，特别是2月份影响严重。据国家统计局数据，今年1-2月，全国社会消费品零售总额同比下降20.5%，家电产品下降30%，各大百货商场、购物中心客流下降，企业经营面临严峻考验。

为了保障消费这一拉动中国经济增长的“源动力”，目前国家和地方相继出台多项促进消费、提振经济的办法和措施。“响应政策号召，加速消费回补，这是我们与拼多多联合发起此次活动的初衷。我们相信，因疫情而被抑制的消费一定会迎来爆发。”国美零售副总裁王波说。

王波表示，借由此次活动，国美将向拼多多持续开放供应链和中大件物流服务，发挥供应链输出商的最大价值。“我们在为拼多多近6亿用户提供高品质、低价格商品的同时，也在通过国美中大件物流‘送装同步’，以及后服务一体化的解决方案，提升用户的消费体验。”

据悉，此次拼多多与国美零售联手打造的“超级品牌日”共汇聚了海尔、美的、华为、索尼、戴尔、联想、小米等众多国内外知名品牌，覆盖以家电、数码、个护为首的近10个主流商品品类。在拼多多“百亿补贴”的助阵下，超过6000款时下热门产品将以全网实时最低价直接面向消费者。



部分商品的活动售价与日常市场价对比，部分大牌家电商品价格降幅高达30%

活动期间，夏普60英寸日本原装液晶面板电视到手价仅为3399元，TCL 75英寸大屏智能语音电视仅售3766元，海尔415L风冷多门冰箱低至4299元，松下10KG大容量滚筒洗衣机仅售3749元……多款大牌产品的售价相比市场价有30%以上的降幅。

此外，还有厨卫品类专场，12升燃气热水器低至699元，40升电热水器跌破370元，500加仑净水机低至1899元，均创下今年以来价格新低；而笔记本电脑专场更是全场8.8折起，联想、戴尔、惠普、华硕等游戏本、商务本都将以“惊艳”的价格亮相。

“我们与国美已经联合准备了5亿元消费大礼包，将在活动中以商品直降、直播互动、优惠满减等形式发放，并根据市场反应保持对活动产品价格的实时调整，确保售价时刻低于其他平台，让消费者在购物的过程中尽享实惠和乐趣。”涌泉表示。

百亿补贴，助力消费者和企业复产复工

拼多多数据显示，近期以家用电器、电脑办公为代表的产品销量持续放大。3月以来，平台洗衣机、空调、微波炉等家电产品销量较去年同期上涨62%；在各地复产复工的带动下，打印机、电脑、投影仪等办公产品销量同比上涨87%。

“‘超级品牌日’期间，为了尽可能满足市场需求，我们还在联合让利的基础上专门调来了‘百亿补贴’的支持，以商品优惠和资金补贴双拳出击，打造消费者最需要的平价爆款产品。”涌泉说。

“百亿补贴”是拼多多于2019年中推出的商品补贴战略，平台联合各大经销商对全网关注度最高、消费者口碑最好的品牌标品进行不限量、不限时的补贴销售，使得超30000款产品实现全网最低价。由于市场反响强烈，“百亿补贴”现已成为各大平台竞相模仿的对象。

据拼多多最新的2019年第四季度财报显示，2019年，平台成交额（GMV）首次突破万亿，达10066亿元；拥有年活跃买家数5.85亿，是国内年活跃买家数第二大的大型综合电商平台。



2019年下半年，拼多多销售与市场推广费用高达161.8亿元，“百亿补贴”超额兑现

在商品补贴方面，2019年拼多多销售与市场推广费271.7亿元，仅Q3、Q4两个季度，平台销售与市场推广费用就达161.8亿元，“百亿补贴”的实际补贴费用超过百亿元。

“今年受疫情影响，市场消费需求受到抑制，因此我们将进一步加大投资用户、服务用户、回报用户的力度，以发放消费券、加强直播互动、派发现金红包等形式，让消费者每天都过618，每晚都是双11。”涌泉说。

据了解，为了帮助企业抗疫复工，促进消费回补，拼多多近期开启了一系列“线上复工大联播”活动。通过举办线上“拼交会”、组织市长县长直播“买农货”，拼多多找到了一条助力各地抗疫情、稳生产、促消费的道路。

国美零售也在提振消费上采取了多项有效举措。在加速推进线上线下深度融合的基础上，国美一方面积极拓展销售渠道，创新社群营销方式，触达数千万优质用户；另一方面，创新服务模式，疫情期间，国美实现门店3公里为半径覆盖区域内免费送货上门，开通家电远程即时维修服务，并持续坚持大家电“送装同步”、送货“晚就赔”、不满意“急速退”的服务措施，优化购物体验。

“疫情让国美的线上线下融合更为紧密，尤其是社群运营进一步拉近了我们与用户的距离。”王波说，“在与用户频繁的互动中，我们的社群运营能力获得了提升，通过社群营销和直播带货也让我们积累了更多经验，探索出了更多新模式。这些经验都将用于此次与拼多多合作的‘超级品牌日’中，希望在满足消费需求的同时，进一步促进消费扩容提质。”

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多与国美联合打造“超级品牌日”，家电数码降幅高达30%http://news.zol.com.cn/740/7408338.html