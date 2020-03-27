中关村在线消息：近日据悉，Epic Games宣布了一项全新的跨平台发行业务，以“Epic Games Publishing”为名重新定义了游戏业发行和代理模式。



Epic宣布新业务方针 重新定义游戏发行和代理模式

其具体内容如下：

1、游戏IP由开发者全权拥有，开发方向由开发单位全权掌握，创意充分自由。

2、Epic可负责全部费用：开发人员的薪水，所有QA费用，所有本地化费用，所有营销费用。

3、利润对半分成：开发者能获得公平的收益回报!刨去发行费用后，开发单位至少可拿走全部利润的一半。

与游戏行业沿用多年的发行和代理模式相比，第一条与第二条基本是互斥的：费用全包干就要放弃IP，想保住IP就要在钱的问题上让步。

而现在不仅能保住IP，还能参与利润分成，并且是对半分成。Epic真是财大气粗，有魄力！

目前已有三个游戏开发商签约，分别是《最后的守护者》开发商gen Design，《Inside》《Limbo》开发商Playdead，《心灵杀手》《控制》开发商Remedy。

Epic CEO Tim Sweeney表示：“我们将打造以往与发行商合作时，我们一直想要的发行模式。”

Epic Games Publishing负责人Hector Sanchez也表示，gen Design、Playdead和Remedy是业内最具才华和创新的工作室，他们将能充分发挥创意，Epic是他们的坚强后盾。【7408298】

（文字图片来自互联网）

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