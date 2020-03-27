    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    Epic宣布新业务方针 重新定义游戏发行和代理模式

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，Epic Games宣布了一项全新的跨平台发行业务，以“Epic Games Publishing”为名重新定义了游戏业发行和代理模式。

    Epic宣布新业务方针 重新定义游戏发行和代理模式
    Epic宣布新业务方针 重新定义游戏发行和代理模式

    其具体内容如下：

    1、游戏IP由开发者全权拥有，开发方向由开发单位全权掌握，创意充分自由。

    2、Epic可负责全部费用：开发人员的薪水，所有QA费用，所有本地化费用，所有营销费用。

    3、利润对半分成：开发者能获得公平的收益回报!刨去发行费用后，开发单位至少可拿走全部利润的一半。

    与游戏行业沿用多年的发行和代理模式相比，第一条与第二条基本是互斥的：费用全包干就要放弃IP，想保住IP就要在钱的问题上让步。

    而现在不仅能保住IP，还能参与利润分成，并且是对半分成。Epic真是财大气粗，有魄力！

    目前已有三个游戏开发商签约，分别是《最后的守护者》开发商gen Design，《Inside》《Limbo》开发商Playdead，《心灵杀手》《控制》开发商Remedy。

    Epic CEO Tim Sweeney表示：“我们将打造以往与发行商合作时，我们一直想要的发行模式。”

    Epic Games Publishing负责人Hector Sanchez也表示，gen Design、Playdead和Remedy是业内最具才华和创新的工作室，他们将能充分发挥创意，Epic是他们的坚强后盾。【7408298】

    （文字图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Epic宣布新业务方针 重新定义游戏发行和代理模式http://news.zol.com.cn/740/7408298.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7408298.html report 1041 中关村在线消息：近日据悉，Epic Games宣布了一项全新的跨平台发行业务，以“Epic Games Publishing”为名重新定义了游戏业发行和代理模式。Epic宣布新业务方针 重新定义游戏发行和代理模式其具体内容如下：1、游戏IP由开发者全权拥有，开发方向由开发单位全权掌握，创意...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错