中关村在线消息：近日据外媒消息，Facebook今日在Messenger上推出了新冠病毒社区中心Coronavirus Community Hub，该中心将提供帮助人们保持联系的提示、权威信息和其他资源以及获得有关新冠病毒爆发的信息。



Facebook Messenger推出针对新冠病毒谣言社区中心

在几周前，Facebook在其另一款即时通讯服务WhatsApp上也有推出了一个类似的信息中心。

Facebook表示，他们在用户比以往任何时候都要更频繁地使用即时消息和语音通话的情况下在Messenger上向逾10亿人推出了新冠病毒中心。

“在世界各地，我们已经看到越来越多的人使用Messenger进行群组通话从而跟他们的亲人保持联系。在全球范围内，参与群视频电话的人数增加了70%，花在群视频电话上的时间增加了一倍，”Messenger副总裁Stan Chudnovsky写道。

Messenger用户社区中心是这家社交企业集团为帮助抗击全球新冠疫情而做出的最新努力。据悉，该公司拥有超27亿的用户。

Facebook则加快了步伐以此来帮助政府和各机构提供免费的Messenger开发工具来对抗新冠肺炎大流行，以此同时它还在新闻feed的顶部引入了一个信息中心，在那里用于突出显示可靠的信息。

该公司还跟世卫组织等非营利组织合作建立热线并承诺捐赠数百万美元。据悉，世卫组织在WhatsApp上开通的热线电话在上线几天后就已经有了1,000多万名用户。

但Facebook的巨大影响力也吸引了不少骗子，他们会在这段时间里利用人们的脆弱和慷慨来行骗。

“我们会严肃对待您的安全问题并继续采取积极措施在虚假账号抵达您的账号之前清除掉并抓获骗子，”Chudnovsky写道。

Chudnovsky还制成，Messenger中心还将推荐一些适合现在这个非常时期的活动，比如为父母安排一个虚拟的游戏日期从而让他们跟孩子的朋友们互动。【7408274】

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