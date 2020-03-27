中关村在线消息：据悉，索尼公司在今日再次发布公告，宣布对EP&S部门进行拆分，成立一家名为“索尼电子公司”Sony Electronics Corporation的中间控股公司，这项调整将于今年4月1日正式生效。



索尼将拆分EP&S部门 成立索尼电子控股公司

索尼母公司在新闻稿中宣布了这项业务调整计划，并表示影像产品事业部Imaging Products & Solutions、家电影音事业部Home Entertainment & Sound以及移动产品事业部Mobile Communications都将以新名称运营。

在新闻稿中写道：“通过成立索尼电子公司，索尼不仅将加快EP＆S业务的整合运营，而且还能优化组织架构，人才和业务组合，同时进一步增强竞争力并创造新业务。”

在索尼宣布这条消息不到24小时之前，有消息称激进投资者丹尼尔·洛布购入了大量索尼股份，以推动后者“包括削减部分业务的”变革。目前尚不清楚索尼的本次调整和丹尼尔·洛布之间是否有直接关系。【7408261】

（文字图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼将拆分EP&S部门 成立索尼电子控股公司http://news.zol.com.cn/740/7408261.html