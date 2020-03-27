中关村在线消息：近日据最新爆料称，NVIDIA计划今年8月底发布Ampere 安培显卡，此举便于AIC们能在9月28日开幕的台北电脑展上拿出非公产品撑场面。



8月底将发布安培显卡：RTX3080 Ti 性能提升40%

8月底正好是原定的科隆游戏展8月25日到8月29日，前一代RTX 20系显卡就是在2018年的科隆游戏展上首发，说来也算顺理成章。

据外界猜测，NVIDIA应该会在夏季先揭晓用于Tesla和Quadro的Ampere核心，预览下架构提升和主要性能，GDC（8月4日）、Hot Chips 32（8月16日）都是不错的契机窗口，然后再娓娓道来GeForce消费级游戏显卡。

本周有知名的财经媒体称，Ampere将是2016年Pascal（GTX 10系）后最有前途的显卡芯片。

据说RTX 3080 Ti的核心规模是5376个CUDA、384bit位宽、12GB显存，性能较2080 Ti提升40%。RTX 3080则是3840个CUDA，320bit位宽，10GB显存，性能较RTX 2080 Ti提升10%。【7408255】

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