早报：华为P40手机正式发布 苹果或为电脑加刘海

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

昨天晚间最重磅的新闻，无疑就是华为P40系列手机正式发布。

华为P40系列手机正式发布 起售价799欧元





昨天晚间，华为在巴黎正式发布了华为P40系列手机。在发布会上，余承东正式向外界发布了华为P40系列手机。华为P40采用了全新的屏幕以及更加强大的摄像头。这款华为上半年旗舰机起售价为799欧元。

在手机上支持Face ID之后，苹果现在终于要把它带到电脑上。

电脑也要有刘海？苹果计划为电脑加入Face ID功能





据外媒报道，苹果公司计划将iPhone的Face ID面部识别系统引入其Mac系列电脑中，包括笔记本和台式机。在一份最新的专利申请文件中，苹果将这项技术称为“光识别模块”，主要用于确定一台计算设备的用户身份，涉及到将Face ID面部识别技术添加到MacBook电脑中。

许久不见的乐视超级电视，今天也来刷存在感。



乐视超级电视G55 Pro下周开卖 售价3499元





近日，乐视超级电视官方微博宣布G55 Pro将于3月30日上市，。乐视超级电视 G55Pro 搭载量子点3.0技术屏幕，采用全新的外观ID设计，官方称屏占比达97%，55英寸4K分辨率，首发售价3499元。

不仅仅是乐视超级电视，索尼电视近期也要举行发布会了。

索尼电视官宣 春季新品发布会3月31日线上举行





近日@索尼中国 官方微博表示，索尼将于3月31日19:00举行2020索尼电视春季新品线上发布会。2020索尼电视春季新品线上发布会主题为智享“芯”视界，届时还会有重磅嘉宾到场。

受疫情影响，很多共享企业都在寻求更多的资金来源，Airbnb也不例外。



Airbnb寻求延长10亿美元融资 应对疫情影响





据外媒报道，据知情人士透露，房屋租赁初创企业Airbnb于美国当地时间周三与银行家举行了电话会议，讨论延长现有10亿美元债务融资安排，因为该公司正在努力应对新型冠状病毒爆发带来的增长放缓影响。

亚马逊近期有一名仓库员工检测出新冠病毒，不过他们仍然选择坚持运营。



亚马逊仓库员工检测出新冠病毒 但仍坚持运营





据外媒报道，亚马逊在新泽西州爱迪生的一家仓库有一名员工被检测出新冠病毒阳性，但亚马逊不顾反对，仍坚持让这个仓库运营。一位发言人称，这名员工最后一次报到是在3月19日。这位发言人还指出，亚马逊正在采取措施降低该仓库的新冠病毒感染风险，并告诉任何与该员工有密切接触的人都要带薪自我隔离14天。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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