全球7所顶级博物馆将上拼多多直播带货：线上逛展+挑选全球文创

中关村在线消息，拼多多今日表示，大都会艺术博物馆、汉景帝阳陵博物院、海南省博物馆、西汉南越王博物馆等全球七所顶级博物馆，将与3月27日在拼多多开启直播，并上线销售近千种博物馆特色精华周边，这些文创产品将在直播间内以最优惠价格供应给消费者。

届时，拼多多6亿用户将有机会同一天内，围观印象派大师的画作、湖南湘绣的技法传承，听汉阳陵讲述汉朝历史，西汉南越王讲述广州商埠海上丝绸之路，同时购买心仪的文创产品，助力文创产业复苏，支持博物馆文化传承。

150岁的大都会艺术博物馆店铺登陆拼多多

线上直播，激起更多观众兴趣是一方面，让消费者下单购买文创产品，增加博物馆“非门票性收入”，也尤为重要。

3月27日中午12点开始，全球七所博物馆旗舰店，将在拼多多直播销售文创产品。参与主体包括：西汉南越王博物馆、汉景帝阳陵博物院、观复博物馆、海南省博物馆、湖南湘绣博物馆，天坛以及纽约大都会艺术博物馆。

除下午3点和6点外，每个整点都有店铺直播。其中，天坛公园、汉景帝阳陵博物院、西汉南越王博物馆和海南省博物馆已经开馆，其它三家仍然闭馆，但讲解员会在直播中展示周边产品。

其中压轴直播的纽约大都会艺术博物馆是美国最大的艺术博物馆，共收藏有200万件艺术品，今年是博物馆建成150周年纪念。不过受疫情影响，该馆预期将关闭至今年7月。不少网友自发纪念，在社交媒体上晒出之前在博物馆内参观的照片。

其他六家博物馆，受疫情影响也取消了部分展览。为传播和传承历史文化，推动文创行业复工复产，多家博物馆在拼多多上开设了旗舰店。3月27日全天，将有近千份文创产品在直播间亮相。活动当天，还会释放千余份文创礼品“1元抢”。

通过这场直播，观众可以一边听收藏在大都会艺术博物馆内的梵高的画作的故事，一边下单梵高的笔记本、丝巾、马克杯；一边听汉阳陵讲述汉朝历史，一边下单一个陶瓷小马吊坠；一场博物文创的文艺复兴正在上演。

“直播不仅可以讲解文物和艺术品，还能销售文创产品，让消费者把艺术带回家。”拼多多文创行业相关负责人表示，近年来文创产品网上销售占比越来越高，拼多多上这类产品销售额同比增加233%。

全球多所博物馆停摆，拼多多直播让用户在线边听故事边买文创

“春节期间本想感受下人少的博物馆，没想到博物馆一关就是2个月。”吕青云北漂十年，第一次决定不回家过年，想带孩子看看博物馆，谁知疫情打乱了计划。直到3月底，她也没带孩子去成博物馆，只能在家陪他上网课。

很多博物馆是政府部门资助，带有传播知识、传承文化的作用。往年春节，多数博物馆非但不会闭馆，还会组织庙会、新年主题展等节目。但今年1月24日，全国各地博物馆都陷入了“闭馆潮”。

身为消费者的吕青云会抱怨，博物馆工作人员更是无奈。

疫情导致全国人口流动减少，和旅游相关的交通、景区收入锐减。公立博物馆也会推出商业展，票务收入是不可忽视的一部分。比如，广东省博物馆曾在年前引入国外艺术特展，仅一周的退票就超过1000张。馆方不得不推出小程序，通过售卖文创产品，弥补门票损失。

据国家文物局公布的数据，截至3月15日，全国19个省（自治区、直辖市）的180多家博物馆陆续恢复对外开放，其中19家为一级博物馆。

国内疫情得到控制，随之而来的是国外“闭馆潮”：法国卢浮宫、德国国家博物馆、美国纽约大都会艺术博物馆相继宣布闭馆。

针对现状，不少博物馆开启“云复工”，纷纷搭起了直播间。一个直播间涌入的人数，可能是博物馆一年的人流量。消耗的讲解员却只有一个，观众还能看到更多细节，听到不曾听过的故事。同时，博物馆借展品背后的故事，售卖相应的周边，可以填补票务上的亏空。

吕青云也在尝试，带孩子看网红讲解员逛博物馆，“展品背后的历史最重要，我们自己也不懂，网上听专业人士讲完后，孩子兴趣反而更浓了”。在她看来，线上观展反而会促进线下销售，直播也是培养潜在用户的一种方式。

疫情让博物馆变身“播物馆”，既鼓励了设计师，也增加了博物馆多元收入，有利于整个文创行业的复苏，也可能会成为未来文创产业新的游览和销售模式，拼多多相关负责人表示。

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