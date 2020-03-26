中关村在线消息：北京时间3月26日消息，近日知名调研机构Counterpoint Research发布了一份报告。报告中显示，新型冠状病毒在全球流行，致使2月份全球智能手机销量下滑了14%，未来全球智能手机的销量还将进一步的下滑。



新冠疫情持续恶化 全球智能手机2月销量下降14%

报告中提到，新冠疫情的爆发导致许多手机厂商关闭了他们的零售店，尤其是苹果，2月份的时候关闭了他们的所有中国大陆地区的Apple Store。苹果在他们的财报中也提到，2月份苹果在中国大陆市场的智能手机销量不足50万部。

此前，Strategy Analytics发布了全新的智能手机市场报告。报告中显示，受到新型冠状病毒影响，Strategy Analytics继续下调了今年智能手机出货量。

Strategy Analytics认为，各个代工工厂受到新型冠状病毒的影响，2020年全球智能手机出货量将比预期（疫情前的预测）减少10%。另外，中国的智能手机出货量则将会减少15%，所有地区智能手机出货量都将同比下降。

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