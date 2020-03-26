中关村在线消息：近日据悉，在AppleInsider给投资者的一份报告中，摩根大通提到了iPhone 12 A14芯片将比预期的量产时间推迟至多两个季度的传闻，但摩根大通表示，苹果公司已经批准了5nm A14的最终设计，并很快开始生产。



台积电A14芯片将不会用于5G iPhone 12之上

摩根大通认为，新iPhone的处理器晶圆生产应该在4-5月开始，台积电不太可能在生产过程中遇到重大瓶颈。

认为5nm工艺节点在19年第4季度和20年第1季度的增长相当平稳。但是，这并不意味着 iPhone 12将于9月份上市，其他因素可能会导致一些延误，但这不是因为A14。

摩根大通预计将在4月完成针对“ iPhone 12”的首个工程验证测试，比往年要晚一些。

生产验证测试和试生产测试定于6月下旬进行，也比往年晚。由于测试和其他经济因素，摩根大通认为，发货可能要到10月或11月，而不是9月下旬，这与iPhone X的发货时间表没有什么不同。

摩根大通相信今年iPhone新产品发布推迟1-2个月，但是不会推迟1-2个季度。美国5G网络建设的延迟和当前的锁定很可能会导致延迟，并且是推出5G iPhone时出现的主要风险。

苹果仅可能推出支持mmWave 5G的iPhone，并仍在今年秋季推出采用A14处理器的新款iPhone。【7407297】

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