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    台积电A14芯片将不会用于5G iPhone 12之上

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，在AppleInsider给投资者的一份报告中，摩根大通提到了iPhone 12 A14芯片将比预期的量产时间推迟至多两个季度的传闻，但摩根大通表示，苹果公司已经批准了5nm A14的最终设计，并很快开始生产。

    台积电A14芯片将不会用于5G iPhone 12之上
    台积电A14芯片将不会用于5G iPhone 12之上

    摩根大通认为，新iPhone的处理器晶圆生产应该在4-5月开始，台积电不太可能在生产过程中遇到重大瓶颈。

    认为5nm工艺节点在19年第4季度和20年第1季度的增长相当平稳。但是，这并不意味着 iPhone 12将于9月份上市，其他因素可能会导致一些延误，但这不是因为A14。

    摩根大通预计将在4月完成针对“ iPhone 12”的首个工程验证测试，比往年要晚一些。

    生产验证测试和试生产测试定于6月下旬进行，也比往年晚。由于测试和其他经济因素，摩根大通认为，发货可能要到10月或11月，而不是9月下旬，这与iPhone X的发货时间表没有什么不同。

    摩根大通相信今年iPhone新产品发布推迟1-2个月，但是不会推迟1-2个季度。美国5G网络建设的延迟和当前的锁定很可能会导致延迟，并且是推出5G iPhone时出现的主要风险。

    苹果仅可能推出支持mmWave 5G的iPhone，并仍在今年秋季推出采用A14处理器的新款iPhone。【7407297】

    （文字图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7407297.html report 998 中关村在线消息：近日据悉，在AppleInsider给投资者的一份报告中，摩根大通提到了iPhone 12 A14芯片将比预期的量产时间推迟至多两个季度的传闻，但摩根大通表示，苹果公司已经批准了5nm A14的最终设计，并很快开始生产。台积电A14芯片将不会用于5G iPhone 12之上摩根大通...
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