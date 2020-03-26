中关村在线消息：北京时间3月26日消息，本周摩根大通分析师Gokul Hariharan发布了一份投资者报告，报告中显示受到新型冠状病毒影响，苹果很有可能推迟iPhone 12发布的时间。不过，他对于这个时间还是比较乐观的，并不会推迟2个月以上。



摩根大通看好iPhone 12 发布不会推迟2个月以上

根据苹果的惯例，苹果将会在每年的秋季（9月或者10月）发布iPhone旗舰新品，而这款产品对苹果一整年的业绩至关重要。尽管苹果主要的供应商开始复工，不过他们的生产还是会受到一些影响。Gokul Hariharan认为iPhone12的发布日期可能会被推迟一到两个月，但不太可能推迟一到两个季度。

同时，知名产业链爆料人@手机晶片达人 爆料称：“新冠肺炎疫情全球蔓延，影响手机生产链，也拖缓5G布建进度，业界传出，苹果5nm A14处理器量产时程将向后递延一至二个季度，iPhone 12也将延后推出。”

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