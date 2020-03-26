苹果捐900万口罩对抗疫情 主要面向欧美与国内无关

尽管国内的疫情发展已经得到了有效的控制，但是放眼全球来看，尤其是欧美地区的疫情缺仍在疯狂肆虐。为了抗击疫情，近日有消息称苹果捐900万口罩对抗疫情，主要面向欧美与国内无关，苹果公司CEO库克在推特上已经验证了"苹果捐900万口罩"的真实性。



苹果捐900万口罩对抗疫情

苹果公司CEO库克近日在Twitter上发帖称，该公司正“努力为与新冠病毒作战的医疗服务提供商提供货源”，并“向美国和欧洲的医疗专业人士捐赠数百万个口罩”，没有更多细节。

苹果捐900万口罩消息一经证实，这使得苹果公司成为加州几家参与救援的科技公司之一，目前美国各地的医院都报告说防护装备短缺。

Facebook也表示，将捐赠去年在加州山火期间购买的72万个库存的口罩，去年的山火导致旧金山湾区空气质量下降。

苹果捐900万口罩，苹果是几家捐赠N95口罩的加州科技公司之一，另外还有Facebook, Salesforce、特斯拉和IBM也宣布了口罩捐赠。

苹果捐900万口罩目前主要面向欧美，不过苹果并非只捐赠美国或欧洲国家，据了解，在新冠肺炎在中国武汉爆发时，苹果曾组织捐款，但具体数额和物资并未得知。

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