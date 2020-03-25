中关村在线消息：北京时间3月25日消息，近日小米产业投资部合伙人潘九堂在微博上转发了有关富士康恢复产能，iPhone 12照常推出的消息。潘九堂表示，日本经济新闻的说法并不靠谱，距离iPhone新机量产还很遥远。



潘九堂爆料iPhone 12 富士康还没做好准备

潘九堂表示，3月份就谈新机量产其实还很遥远，正常年份，新款iPhone都是7月开始量产，8月和9月爬坡，10月-12月达到生产量顶峰。今年疫情影响产品销售和供应链，下半年的旗舰新机能否按时发布，还有不少变数。

根据此前的消息，富士康已经招聘了足够的员工，可以满足“特定需求”，这意味着富士康已经基本恢复，开始准备量产iPhone 12。正常情况下新款iPhone会在9月发布，而量产会在7月到达顶峰，富士康在2-3月的产能恢复了50％左右，想要完全恢复，可能还需要花费一点时间。

上周大量外媒都称iPhone 12仍会在今年秋天发布，其包含了四款方案，且都支持5G网络，但至于疫情对iPhone 12生产的影响是否会扩大，还无法确定。

实际上按照产业链的最新说法，苹果已经重新恢复了低价新iPhone的生产工作，正式名称可能会冠以iPhone 9称号，之前它曾因疫情爆发，而一度暂停生产，现在情况已经有所缓和，所以他们正在重新推进该项目。

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