中关村在线消息：近日，据外媒91mobiles发现，联想在向中国知识产权局申请一种新型无线耳塞外观设计专利。















联想专利显示了一款新型真无线耳塞设计

该专利耳塞采用硅胶耳尖的入耳式设计，耳塞连接到一个相当扁平的方形主体，可以触摸，允许你播放/暂停，跳过音轨，改变音量，接听电话等等。专利中发现的耳塞彩色渲染图显示了表面的花朵形状设计。



从上面的渲染图中可以看到，方形的耳塞装在方形的充电盒中，该充电盒带有USB C型端口进行充电。

盒中有两个空腔，可将耳塞放在一边，充电针放在侧面，以便在盒中为耳机充电。由于这些都是专利图片，因此无法确定联想是否会在商业上推出这种设计。

联想最近在印度推出了一系列音频产品，包括联想HT10 Pro，HT20，HE18和HD116。这些音频设备带有EQ技术，可在单个设备上提供“纯音乐”和“超重低音”模式，并且只需按一下按钮即可启用。

新的联想音频产品具有IPX5防水和防汗等级，联想HT20耳塞随身携带盒可使用长达25个小时，它们的IPX5防汗防水等级。【7406535】

（文中图片来自互联网）

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