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    联想专利显示了一款新型真无线耳塞设计

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日，据外媒91mobiles发现，联想在向中国知识产权局申请一种新型无线耳塞外观设计专利。

    联想专利显示了一款新型真无线耳塞设计

    联想专利显示了一款新型真无线耳塞设计

    联想专利显示了一款新型真无线耳塞设计

    联想专利显示了一款新型真无线耳塞设计
    联想专利显示了一款新型真无线耳塞设计

    该专利耳塞采用硅胶耳尖的入耳式设计，耳塞连接到一个相当扁平的方形主体，可以触摸，允许你播放/暂停，跳过音轨，改变音量，接听电话等等。专利中发现的耳塞彩色渲染图显示了表面的花朵形状设计。

    从上面的渲染图中可以看到，方形的耳塞装在方形的充电盒中，该充电盒带有USB C型端口进行充电。

    盒中有两个空腔，可将耳塞放在一边，充电针放在侧面，以便在盒中为耳机充电。由于这些都是专利图片，因此无法确定联想是否会在商业上推出这种设计。

    联想最近在印度推出了一系列音频产品，包括联想HT10 Pro，HT20，HE18和HD116。这些音频设备带有EQ技术，可在单个设备上提供“纯音乐”和“超重低音”模式，并且只需按一下按钮即可启用。

    新的联想音频产品具有IPX5防水和防汗等级，联想HT20耳塞随身携带盒可使用长达25个小时，它们的IPX5防汗防水等级。【7406535】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：联想专利显示了一款新型真无线耳塞设计http://news.zol.com.cn/740/7406535.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7406535.html report 857 中关村在线消息：近日，据外媒91mobiles发现，联想在向中国知识产权局申请一种新型无线耳塞外观设计专利。联想专利显示了一款新型真无线耳塞设计该专利耳塞采用硅胶耳尖的入耳式设计，耳塞连接到一个相当扁平的方形主体，可以触摸，允许你播放/暂停，跳过音轨，改变音量...
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