中关村在线消息：近日据悉，摩托罗拉 Moto G8 Power Lite 现在已经出现在意大利亚马逊网站上，相关网页显示了该机的价格，上市日期和一些规格。



摩托罗拉Moto G8 Power Lite 价格和上市日期泄露

该手机的渲染图也已经发布，显示它采用水滴屏和后置三摄， Moto G8 Power Lite据说外形与Moto G8 Power相同，但是硬件规格较低，例如屏幕采用HD+分辨率和联发科技Helio P35而不是Snapdragon 665 SoC。

亚马逊的清单显示，Moto G8 Power Lite价格为189.99欧元。除非当前全球疫情继续发展，否则这款手机预计将在4月开始销售。

Moto G8 Power Lite具有宝蓝色选项，可能采用聚碳酸酯机身。这款手机将配备一个6.5英寸的水滴屏，分辨率HD+（1600x720）分辨率，背面三摄像头，并带有1600万像素主传感器，800万像素和200万像素辅助传感器。

目前尚不知道前置摄像头的分辨率，但Moto G8 Power Lite拥有强大的5000mAh电池，并支持10W充电。

这款手机采用联发科技Helio P35 SoC，板载4GB 内存和64GB存储，出厂预装Android 9.0 Pie，而不是Android 10。Moto G8 Power Lite的尺寸为8.6 x 9.5 x 4.6厘米，重381克，并配有蓝牙V4.2、SIM卡、4G LTE、Wi-Fi、GPS和USB Type-C端口等连接选项。【7406522】

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