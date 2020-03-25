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    三星手机三星 2017版GALAXY A3（全网通）

    三星公布Galaxy A31 四摄像头+5000mAh电池

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，三星公布了其最新的中端智能手机-Galaxy A31，该设备是去年8月发布的Galaxy A30s的后继产品。

    三星公布Galaxy A31 四摄像头+5000mAh电池
    三星公布Galaxy A31 四摄像头+5000mAh电池

    虽然A31得到了相当大的规格提升，但它并没有带来任何根本性的新变化，三星已经在去年12月发布了Galaxy A51和Galaxy A71。

    Galaxy A31配备了Infinity-U 6.4英寸20:9长宽比 FHD+ AMOLED显示屏，覆盖有大猩猩玻璃3。该手机继续像其前代一样带有玻璃后盖，不过摄像头模块设计已经更改，现在看起来类似于Galaxy S20系列智能手机的设计。

    Galaxy A31现在提供4800万像素主摄像头，800万像素超广角摄像头，500万像素微距摄像头和500万像素深度传感器。

    Galaxy A31将提供4GB和6GB内存两种版本，并采用5000mAh大电池，支持15W快速充电。Galaxy A31采用八核2GHz处理器，64/128GB存储，2000万像素自拍摄像头，屏下指纹扫描仪，3.5毫米耳机插孔，支持Samsung Pay，内建microSD卡插槽，Wi-Fi，蓝牙，USB-C，预装Android 10，采用UI 2.0用户界面。

    Galaxy A31将提供四种颜色：Priss Crush Black，Priss Crush Blue，Priss Crush Red和Prism Crush White。

    三星目前还没有提供有关Galaxy A31的价格和何时上市的信息，感兴趣的朋友可关注我们的后续报道。【7406521】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星公布Galaxy A31 四摄像头+5000mAh电池http://news.zol.com.cn/740/7406521.html

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