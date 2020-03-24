中关村在线消息：北京时间3月24日消息，美国时间周一的时候谷歌宣布，他们已经将其新冠病毒筛查和检测站点在加州继续扩展，新增的两个站点已经检查了1200人。谷歌希望未来检测站点可以扩展至全美国。



谷歌新冠网站已检测出1200人 未来将扩大至全美

加州里弗赛德县和萨克拉门托县埃尔西诺湖市的居民可以使用谷歌网站来进行症状的初步筛选，同时也可能被定向到现实中的检测地点。谷歌在网站上表示，他们在检测的底一周就将新冠病毒检测规模扩大到发布时的20倍。

此前谷歌在博客文章中表示，新冠信息网站是一个独立的项目。值得一提的是，谷歌的姊妹公司Verily也正在建设一个病毒测试和分类网站，不过这个网站只为加州湾区提供服务，并将于周一正式上线。

之前，美国总统特朗普曾经表示，谷歌正在建立一个全国性新型冠状病毒信息的网站，用来协调各方的巨大努力，以期帮助更多美国人接受病毒检测。随后，谷歌就表示由Verily建设的网站目前只在加州提供相关服务。

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