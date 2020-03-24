中关村在线消息：近日据悉，目前网络上爆料人MaxWinebach和数码达人i冰宇宙，都暗示Note 20可能仅仅是带了S Pen的S20 Ultra。



三星Galaxy Note 20信息：或是带S Pen的S20 Ultra

此前有渲染图显示Note 20坚持水平后置摄像头方案，但消息强调，方形摄像头才是正解。

今年Galxy S20系列提前到了2月份发布，按照6个月的间隔期，Note 20系列几乎锁定7~9月份。相关传言包括恢复128GB存储起步、可能首发屏下摄像头技术等。

消息称Note 20至少有两款，Note 20 1和Note 20 2。其中Note 20 2搭载骁龙865，Note 20 1搭载另一款芯片。

这番言论似乎不是在强调三星Galaxy旗舰一直以来的双芯片策略，而是强调同一市场的Note 20低配版不会像往常一样配备骁龙865。

坦率来说，去年Note10没有2K屏和5G网络就让用户有些失望，今年若继续减配，似乎有些不近人情。

另外，Note 20系列据说将实现2K 120Hz全局运行，弥补S20系列的遗憾。同时，S Pen手写笔会有一项称之为Project C的秘密特性加持，有猜测会不会是集成摄像头？【7405628】

（文中图片来自互联网）

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