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    三星Galaxy A51 5G泄露 Exynos 980+6400万像素主摄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，三星似乎正在开发一款新的中端5G智能手机，现在这款名叫Galaxy A51的手机已经出现在TENAA认证数据库中，这暗示它可能会在未来几周内推出。 

    三星Galaxy A51 5G亮相 Exynos 980+6400万像素主摄
    三星Galaxy A51 5G泄露 Exynos 980+6400万像素主摄

    TENAA认证揭示了许多关键规格，包括处理器，摄像头详细信息和电池容量，这为其定位提供了明确线索。

    三星Galaxy A51 5G采用Exynos 980 5G芯片组，并配备了8GB 内存，内建4370mAh电池，支持25W快速充电。

    该清单尚未确认本机内部存储的大小，但表明Galaxy A51 5G将支持外部存储，就设备的尺寸和尺寸而言，Galaxy A51 5G的重量为185克，厚度为8.1毫米。

    清单中还透露了Galaxy A51 5G的摄像头详细信息，Galaxy A51将配备6400万像素主后置摄像头，另外还有一个1200万像素摄像头和两个500万像素摄像头，它们可能分别包括超广角，远摄和深度传感器单。Galaxy A51 5G有望配备用于自拍照的前置3200万像素相机。

    TENAA列表中并未透露Galaxy A51 5G显示屏尺寸和类型，据称它具有USB-C端口，蓝牙5.0和双频Wi-Fi，它还保留了3.5mm音频端口。【7405617】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy A51 5G泄露 Exynos 980+6400万像素主摄http://news.zol.com.cn/740/7405617.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7405617.html report 909 中关村在线消息：据悉，三星似乎正在开发一款新的中端5G智能手机，现在这款名叫Galaxy A51的手机已经出现在TENAA认证数据库中，这暗示它可能会在未来几周内推出。 三星Galaxy A51 5G泄露 Exynos 980+6400万像素主摄TENAA认证揭示了许多关键规格，包括处理器，摄像头...
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