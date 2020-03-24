中关村在线消息：近日据外媒报消息，富士康已经招聘了足够的员工，可以满足“特定需求”，这意味着富士康已经基本恢复，开始准备量产iPhone 12。



外媒称富士康已有足够员工 为苹果4款iPhone12量产

报道称，正常情况下新款iPhone会在9月发布，而量产会在7月到达顶峰，富士康在2-3月的产能恢复了50％左右，想要完全恢复，可能还需要花费一点时间。

上周大量外媒都称iPhone 12仍会在今年秋天发布，其包含了四款方案，且都支持5G网络，但至于疫情对iPhone 12生产的影响是否会扩大，还无法确定。

实际上按照产业链的最新说法，苹果已经重新恢复了低价新iPhone的生产工作，正式名称可能会冠以iPhone 9称号，之前它曾因疫情爆发，而一度暂停生产，现在情况已经有所缓和，所以他们正在重新推进该项目。

产业链消息人士直言，iPhone 9重新量产后，目前项目比较顺利，不过虽然富士康等在中国的代工厂正在恢复产能，但疫情影响了苹果上游供应链，这导致一些iPhone 9所用的零部件面临短缺，苹果正在试图跟合作伙伴一起，将面临更多零部件生产转移到中国。

目前的情况是，疫情让韩国，日本，美国，德国，国家等的生产封闭了停滞状态，而苹果的全球产业链也受到了很大的冲击，这导致一些生产iPhone所用的关键零部件供应不上，代工厂没办法去生产更多的机器。

长期以来LG Innotek包揽了iPhone系列中大部分的高端相机模组订单。因此，苹果也从意法半导体位于意大利的工厂采购芯片，现在爆发的疫情，让这些工厂都包围住了停工状态。

全球供应链的紧张使苹果短期内难以解决供应问题，更何况现在全球多个国家对中，韩替代的物流运输也实施了严格的管制，短期内想要解除人员和物料的出入境防线相当为困难。

之前库克在接受采访时说：“供应商方面，iPhone在世界各地都有生产，关键部件有来自美国的，也有来自中国的。我们已经重新开放了在中国的工厂，工厂能够在更开放的条件下运转。这些工厂目前正处于向正常状态恢复的爬坡过程中。”

据了解，iPhone 12大规模生产预计将于5月份开始，届时苹果将和富士康一起来推进量产工作的进行，不过何时大规模量产，仍然需要苹果评估整个产业链后才能做到最后的决定。跟往年不同，今年对于苹果来说异常重要，他们要通过让iPhone支持5G网络，来掀起果粉的换机潮。【7405601】



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