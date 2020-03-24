中关村在线消息：北京时间3月24日消息，近日有外媒报道，马斯克旗下脑机接口初创公司Neuralink目前仍然在进行研发工作。这项研发工作已经取得了重大突破，最快今年就可以在人体身上进行测试。



马斯克脑机接口最快年内测试 目标下载大脑数据

马斯克表示，他们研究脑机接口的终极目标就是将人脑下载到电脑中，下载了人脑数据后力争实现脑机融合，开启“超人认知”的全新时代。马斯克希望，可以通过脑机接口这种技术能够帮助到数以亿计的现需要帮助的人。

此前Neuralink方面表示，他们的首个科学进展就是开发出柔韧的“线程”，这种“线程”相比之前的脑机接口更加不容易损伤人的的脑。马斯克提到，他们进行这次展示主要是为了对外招募人才，他也认为这项技术可以更加成熟。

Neuralink研究人员表示，未来他们希望用激光束穿透头骨，可以实现人脑与iPhone这样的机器互动。目前，他们已经实现了猴子用大脑控制计算机。马斯克表示他们希望明年年底前能够在人类患者身上进行临床验证。

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