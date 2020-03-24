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    红米手机Redmi Note 9S（4GB/64GB/全网通）

    Redmi Note 9S正式发布 打孔屏+骁龙720G+四摄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，小米近日在多个国家同时发布了新机——Redmi Note 9S。该机采用了居中打孔屏+骁龙720G+后置四摄的设计方案，起售价约为1270元人民币。

    Redmi Note 9S正式发布 打孔屏+骁龙720G+四摄
    Redmi Note 9S正式发布

    据了解，Redmi Note 9S正面配备了一块6.67英寸居中挖孔屏，屏幕分辨率为2400×1080，屏占比为91%；机身背部居中放置了一块“浴霸”型四摄模组，规格分别为4800万像素主摄+800万像素超广角+00万像素微距+200万像素景深镜头。

    Redmi Note 9S正式发布 打孔屏+骁龙720G+四摄
    Redmi Note 9S搭载骁龙720G处理器

    配置方面，Redmi Note 9S搭载了高通骁龙720G中端处理器，配备4GB+64GB、6GB+128GB两种存储组合可选；机身内置5020mAh大容量电池，并支持18W快充，随机附赠了22.5W充电头；此外，该机还保留了3.5mm耳机孔和红外功能。

    Redmi Note 9S正式发布 打孔屏+骁龙720G+四摄
    Redmi Note 9S各国售价略有不同

    价格方面，Redmi Note 9S在各国的售价略有不同，4GB+64GB版在马来西亚的售价为特1270元人民币，在新加坡和泰国的售价则超过了1400元人民币。【7405590】

    （本文图片来自网络）

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