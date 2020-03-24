中关村在线消息：近日据悉，谷歌云服务Google Cloud近日宣布了 Game Servers 的 Beta 版本。



GoogleCloud开启GameServers游戏托管云后端服务

作为一项托管服务，其旨在为游戏开发者提供常见的后端服务，以便在该公司的云中运行单人或多人游戏，这些服务器并非主打串流应用，而仅仅是为了使开发者能够更轻松地创建、扩展和管理游戏后端。

据悉，Game Servers 依托于谷歌和育碧于 2018 年首次宣布的 Agones 开源游戏服务器、以及 Kubernetes 容器编排平台之上。

Google Cloud 产品经理 Scott Van Woudenberg 补充道，团队还重用了该公司用于管理多云 Kubernetes 集群服务的 Anthos 的某些部分。

目前 Game Servers 只能在 Google Kubernetes 上运行引擎，在今年晚些时候，它还将提供混合与多云平台的支持。

据悉不少游戏公司都已经打造了自己的本地服务器队列，具有混合云功能的此类工具也是必不可少的。

通过在 Game Servers 之外使用 Agones 的开发人员、以及向 Game Servers API 注册这些服务器，谷歌还致力于让他们驾轻就熟地拥抱这一生态。

Van Woudenberg 指出：实际上，几乎每款游戏都需要借助某种云后端来运行。比如在多人游戏模式下，云后端需要负责比赛安排、或持久的数据统计。

对于独立开发者和大型工作室而言，亦可在理想情况下达成按需扩展和收缩集群的规模。

Game Servers 提供了 A / B 与 Canary 测试，且会在将来的更新中实现与 Open Match 对接框架的集成。【7405520】

（文中图片来自互联网）

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