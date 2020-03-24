早报：苹果跌出千亿俱乐部 郭明錤再爆iPhone12

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

过去的一年时间里，三星在移动芯片领域的进步有目共睹。

超越苹果！三星成为全球第三大移动芯片制造商





近日市场研究公司Counterpoint发布的最新报告显示，三星已经超越苹果，成为全球第三大移动芯片制造商。2019年，在全球移动芯片市场上，三星抢占了14.1%的市场份额。另一方面，苹果的总份额为13.1%。高通和联发科依旧占据头两名的位置。

受到美股的影响，各大科技巨头的日子都不好过。



苹果退出万亿美元俱乐部 仅剩微软一家坚守





据外媒报道，受新冠肺炎疫情在全球爆发的影响，苹果股价周一早盘下跌4.70%，股价至218.46美元，市值跌破1万亿美元，至9559亿美元。目前，美股当中仅剩微软一家公司的市值超过1万美元。

经常爆料iPhone的那位分析师，这次又带来了新消息。

郭明錤再爆料iPhone12 摄像头传感器大升级





近日知名分析师郭明錤在致投资者的报告中指出，5G版iPhone 12不仅将获得更快的连接速度，还将获得更大传感器以改进摄像头模块。在iPhone 12的新摄像头阵列中，将至少有个7P摄像头，而不是6P。目前还不是很清楚摄像头堆栈的具体元素组成。

继Netflix和YouTube下调欧洲视频流质量之后，Facebook也加入了。

Netflix和YouTube后 Facebook宣布下调欧洲视频流质量





当地时间周日晚，Facebook发言人在Twitter上表示：“为了帮助缓解新冠病毒疫情期间任何潜在的网络拥堵，我们将暂时降低欧洲地区Facebook和Instagram平台上的视频码率。”这也是Netflix和YouTube后，第三家采取类似措施的科技巨头。

Redmi再次在海外公布了一款全新机型。

Redmi Note 9S海外发布 售价1270元起





Redmi Note 9S今天在海外多个国家发布，配置与此前在印度开卖的Redmi Note 9 Pro基本相同。Redmi Note 9S采用了一块6.67英寸打孔屏，搭载高通骁龙720G，内置5020mAh的电池，支持18W快充，并附带22.5W充电头。这款机型起售价为1270元。

随着新冠疫情在中国的趋缓，12306也开始了优惠计划。



中国铁路12306官宣 本周对25条城际铁路票价打折





中国铁路官方消息，中国国家铁路集团决定对广珠城际等多条城际铁路部分动车组票价实行打折优惠。此次火车票票价优惠涉及25条城际铁路共200余趟列车，最高折扣可达5.5折，相关折扣政策将从3月25日起陆续实施。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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