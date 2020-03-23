中关村在线消息：北京时间3月23日消息， 今天小米MIUI官方开发版内测公告发布了MIUI 20.3.23内测开发版更新说明，他们表示本周更新的MIUI 20.3.23内测开发版是MIUI 11最后一次的开发版内测。这样的举动很有可能意味着，MIUI 12即将到来。



MIUI 11开发版内测下周停更 MIUI 12要来了？

小米在公告中表示，一些机型的测试还没有彻底完成，因此小米9 Pro、小米10、小米10 Pro都将会推迟推送。同时，Redmi Note 8还要在确认问题，因此面向Redmi Note 8的推送也会推迟。

去年10月份的时候，小米集团公关部总经理徐洁云在其新浪微博上表示，MIUI 11还有很多惊喜没有公布，后续还会有惊喜公布。同时，MIUI发布会次日，下一代MIUI项目就已经开拔了。

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