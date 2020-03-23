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    MIUI 11开发版内测下周停更 MIUI 12要来了？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间3月23日消息， 今天小米MIUI官方开发版内测公告发布了MIUI 20.3.23内测开发版更新说明，他们表示本周更新的MIUI 20.3.23内测开发版是MIUI 11最后一次的开发版内测。这样的举动很有可能意味着，MIUI 12即将到来。

    MIUI 11开发版内测下周停更 MIUI 12要来了？
    MIUI 11开发版内测下周停更 MIUI 12要来了？

    小米在公告中表示，一些机型的测试还没有彻底完成，因此小米9 Pro、小米10、小米10 Pro都将会推迟推送。同时，Redmi Note 8还要在确认问题，因此面向Redmi Note 8的推送也会推迟。

    去年10月份的时候，小米集团公关部总经理徐洁云在其新浪微博上表示，MIUI 11还有很多惊喜没有公布，后续还会有惊喜公布。同时，MIUI发布会次日，下一代MIUI项目就已经开拔了。

    （本文图片来自互联网）

    （7405205）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：MIUI 11开发版内测下周停更 MIUI 12要来了？http://news.zol.com.cn/740/7405205.html

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