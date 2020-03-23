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    郭明錤：iPhone 12将全系标配7P广角镜头

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据此前消息，苹果将会在今年的秋季发布会上推出4款新iPhone。近日，著名分析师郭明錤在最新的报告中透露，今年的iPhone 12系列4款新机均会搭载7P广角镜头。

    iPhone 12 Pro最新渲染图曝光 梦回iPhone 5时代
    iPhone 12系列将配备7P广角镜头

    具体来看，5.4寸OLED iPhone 12(后置双摄)、6.1寸OLED iPhone 12Plus(后置双摄)和6.1寸OLED iPhone 12 Pro (后置三摄+ToF) 均会采用1/2.6”大底广角相机，配备7P镜头；而6.7寸OLED iPhone 12 Pro Max(后置三摄+ToF) 则会采用1/1.9”大底广角相机，配备则7P镜头，并支持Sensor shift（传感器位移技术，用于防抖）。

    iPhone 12 Pro最新渲染图曝光 梦回iPhone 5时代
    iPhone 12 Pro系列依然配备后置三摄

    郭明錤还在最新的报告中表示，目前试产iPhone 12的7P镜头已达到70–85%，并且将会在未来一段时间内持续提升。此外，郭明錤还预计苹果将会在明年的新iPhone中配备长焦7P镜头，并同时支持Sensor shift技术，届时iPhone的拍照效果将再次大幅度提升。【7404875】

    （本文图片来自网络）

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