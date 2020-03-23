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    MotoG8 PowerLite渲染图曝光：5000mAh+三摄新机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，意大利信源曝光了摩托新机Moto G8 Power Lite全新渲染图，基本透露了这款新机的全部信息。

    MotoG8 PowerLite渲染图曝光：5000mAh+三摄新机

    MotoG8 PowerLite渲染图曝光：5000mAh+三摄新机
    MotoG8 PowerLite渲染图曝光：5000mAh+三摄新机

    从渲染图来看，Moto G8 Power Lite正面采用了挖孔全面屏设计（6.5英寸HD+），挖孔位于机身左上角，背部竖排三摄+Logo指纹二合一按键，背部还设计有特殊的竖排纹理，拥有3.5mm耳机孔，搭载Android 10.0系统。

    Moto G8 Power Lite可能搭载了5000mAh大电池，10W充电，处理器则G8 Power的骁龙665降级为联发科P35处理器。

    这个lite版与G8 Power最明显的区别就是后置摄像头的数量，lite版有3个，G8 Power则是4个，分别是一个1600万像素主摄，以及800万像素+200万像素副摄。

    据悉，这款新机将于4月份发布上市，至于价格可能为189.99欧元，约合人民币1436元。【7404841】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：MotoG8 PowerLite渲染图曝光：5000mAh+三摄新机http://news.zol.com.cn/740/7404841.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7404841.html report 695 中关村在线消息：近日据悉，意大利信源曝光了摩托新机Moto G8 Power Lite全新渲染图，基本透露了这款新机的全部信息。MotoG8 PowerLite渲染图曝光：5000mAh+三摄新机从渲染图来看，Moto G8 Power Lite正面采用了挖孔全面屏设计（6.5英寸HD+），挖孔位于机身左上角，背部...
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