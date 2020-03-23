中关村在线消息：北京时间3月23日消息，近日有传闻显示，之前已经销声匿迹的苹果无线充电座AirPower已经复活。苹果公司已经重启了这一项目的开发，并且他们希望重新设计AirPower的线圈。



传苹果AirPower已复活 将重新设计充电线圈

知名爆料人Jon Prosser在其推特上表示，在取消了AirPower无线充电座项目近一年后，苹果近期已经开始着手重启这一项目。据了解，苹果重新设计充电线圈主要是未来更有效地解决发热问题，相关产品的原型设计正在进行中。

去年9月份的时候，有媒体曝光了一个苹果新款无线充电系统的专利。从曝光的专利图来看，这款产品更类似于无线充电垫，支持无线充电的设备放到上面时会自动充电。其内部内置了多个充电线圈和相应的整流器电路，可能会与之前的AirPower一样支持同时为多个设备进行无线充电的功能。

该专利的文字描述表示：“无线充电系统可以为多款支持无线充电的设备充电。用于为其他设备供电的产品可以被称为主设备，其他无线电力接收设备可以称为配对设备。当需要进行充电的配对设备被放置在主设备上时，主设备可以对设备进行配对进而得到相关的充电信息，配对设备也会在充电过程中不断向主设备发送电池充电状态信息。”

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