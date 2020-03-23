三星A71 5G国行入网 搭载Exynos980处理器

中关村在线消息：此前，有消息称三星近期将会发布Galaxy A71 5G国行版。目前，该机已正式入网工信部，根据数据显示，该机并未升级为骁龙855处理器，而是依然搭载了与海外版相同的Exynos 980处理器。



三星Galaxy A71 5G国行版入网

综合目前已知消息，三星Galaxy A71 5G正面采用了一块居中打孔的6.7英寸AMOLED屏幕；机身背部的左上角拥有一块矩形的四摄模组，规格分别为6400万主摄+1200万超广角+1200万长焦+ToF镜头，支持2倍光学变焦；机身尺寸约为163.5*76*7.9mm。



三星Galaxy A71 5G国行版入网信息

配置方面，三星Galaxy A71 5G核心将搭载自家的Exynos 980处理器，支持双模5G网络、WI-FI 6网络等旗舰级性能，同时还配备了8GB内存规格，机身内置4370mAh电池，运行Android 10系统。



三星Galaxy A71 5G国行版搭载Exynos 980

目前还没有关于三星Galaxy A71 5G具体的售价信息，不过有消息称该机将拥有一个令人十分惊喜的售价。【7404813】

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