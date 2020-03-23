    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    三星手机三星 GALAXY A71（全网通/5G版）

    三星A71 5G国行入网 搭载Exynos980处理器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：此前，有消息称三星近期将会发布Galaxy A71 5G国行版。目前，该机已正式入网工信部，根据数据显示，该机并未升级为骁龙855处理器，而是依然搭载了与海外版相同的Exynos 980处理器。

    三星Galaxy A71真机曝光 后置矩形四摄
    三星Galaxy A71 5G国行版入网

    综合目前已知消息，三星Galaxy A71 5G正面采用了一块居中打孔的6.7英寸AMOLED屏幕；机身背部的左上角拥有一块矩形的四摄模组，规格分别为6400万主摄+1200万超广角+1200万长焦+ToF镜头，支持2倍光学变焦；机身尺寸约为163.5*76*7.9mm。

    三星A71国行版正式入网 配Exynos980芯片支持双模5G
    三星Galaxy A71 5G国行版入网信息

    配置方面，三星Galaxy A71 5G核心将搭载自家的Exynos 980处理器，支持双模5G网络、WI-FI 6网络等旗舰级性能，同时还配备了8GB内存规格，机身内置4370mAh电池，运行Android 10系统。

    三星A71国行版正式入网 配Exynos980芯片支持双模5G
    三星Galaxy A71 5G国行版搭载Exynos 980

    目前还没有关于三星Galaxy A71 5G具体的售价信息，不过有消息称该机将拥有一个令人十分惊喜的售价。【7404813】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星A71 5G国行入网 搭载Exynos980处理器http://news.zol.com.cn/740/7404813.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7404813.html report 803 中关村在线消息：此前，有消息称三星近期将会发布Galaxy A71 5G国行版。目前，该机已正式入网工信部，根据数据显示，该机并未升级为骁龙855处理器，而是依然搭载了与海外版相同的Exynos 980处理器。三星Galaxy A71 5G国行版入网综合目前已知消息，三星Galaxy A71 5...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：三星A71 5G国行入网
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错